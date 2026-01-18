Oroscopo Ariete: settimana dal 19 al 25 gennaio 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Settimana movimentata per te che già ti svegli con la luna di traverso e finisci per litigare pure con lo spazzolino. In amore, i sentimenti sembrano un mistero egizio. Sei lì che scavi tra le parole dell’altro cercando un “ti amo” e trovi solo un “boh”. Ti senti confuso, come quando ordini un caffè e ti arriva un cappuccino di soia. E allora che fai? Ti arrabbi, ovvio. Ma questa settimana ti tocca respirare profondamente, contare fino a dieci e accettare che non tutti sono diretti come te. Anche perché la persona che ti fa innervosire potrebbe avere più paura di te dei sentimenti, non meno. Il weekend porta riflessioni. Forse non è il momento di decidere, ma solo di osservare e capire. Occhio alle accuse (che non sei proprio l’avvocato dell’anno), e se proprio devi discutere, fallo dopo una camomilla.

Sul lavoro, le cose si muovono come un vecchio ascensore: piano, con cigolii e pause drammatiche. Non è il momento giusto per fare il salto della fede, ma nemmeno per buttare tutto all’aria come un tovagliolo sporco. Se c’è qualcosa di spinoso – tipo una collaborazione traballante o un collega che ti fa venire l’orticaria – aspetta la prossima settimana per risolvere. Intanto, ascolta chi ne sa più di te: un consulente, un legale o anche tua nonna che ti dice da mesi di stare calmo.

Fisicamente, parti benino. Energia ok attorno al 22, ma poi crolli come un panettone dimenticato a Pasqua. Il weekend non ti vuole sul campo di battaglia: rilassati, stacca il Wi-Fi mentale e dormi come un ghiro con l’ansia.

Se vuoi risposte, devi smettere di urlare le domande nel megafono della paranoia.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Cu voli capiri l’amuri, prima si leva ‘sta capa di lignu e poi si fa persuasu ca nun tutti sunu comu iddu.

