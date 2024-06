Oroscopo Ariete: settimana dal 24 al 30 giugno 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – La tua vita amorosa è come un viaggio sulle montagne russe: emozionante ma anche un po’ confusa. Se sei single, è il momento di trovare nuovi riferimenti, magari con un bel viaggio lontano dalla routine.

Le coppie potrebbero pianificare un grande sì a luglio, ma per ora c’è un po’ di caos. In ambito lavorativo, devi amministrare con saggezza. Evita l’insicurezza e punta a ottenere di più. Questo mese potrebbe sembrare noioso, ma non affaticarti troppo, le soddisfazioni arriveranno.

Insomma, anche se la settimana sembra una telenovela venezuelana, cerca di non fare troppo lo stanco. Voto: 6 Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scuddari ca ogni muddica fa pani.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI