Oroscopo Ariete: settimana dal 24 al 30 novembre 2025

ARIETE – Questa settimana ti svegli con la sensazione che l’universo abbia finalmente deciso di darti una tregua. Dopo mesi in cui hai corso senza fermarti, sbattendo contro muri emotivi, ostacoli professionali e tensioni interiori che sembravano non finire mai, ora senti un cambiamento reale nell’aria. Dal 29, quella sensazione di nebbia mentale che spesso ti accompagnava si dissolve e lascia spazio a una visione limpida, come quando apri le finestre dopo un temporale.

In amore ritrovi lucidità, calma e perfino un tocco di dolcezza che ultimamente avevi smarrito. Se hai chiuso una storia, scopri che la ferita fa meno male. Se sei in coppia, l’atmosfera si alleggerisce: conversazioni più fluide, più comprensione, meno nervosismo. Il peso emotivo di fine ottobre e inizio novembre, che ti aveva reso irrequieto e scattante, finalmente si scioglie.

Sul lavoro, continui a muoverti con la tua solita energia, ma questa volta con più consapevolezza. Devi rivedere un accordo, ritoccare un progetto, forse chiarire un malinteso. Anche se a volte ti sembra di fare tutto da solo, alla fine riesci a portare la situazione dalla tua parte. Il tuo spirito competitivo non ti tradisce mai. Certo, la stanchezza accumulata è tanta e il fisico te lo ricorda con piccoli segnali, ma ora c’è vento favorevole. Una fuga, un viaggio breve o anche un momento di isolamento rigenerante potrebbe riportarti in equilibrio mentale e fisico.

Sul fronte benessere, la situazione migliora. Senti che il corpo risponde meglio, che il respiro è più fluido, che la tensione alle spalle lentamente allenta la presa. Non devi però strafare. Anche se ti senti più forte, hai bisogno di un ritmo sostenibile. I cambiamenti in corso sono reali e ancora in movimento. Ascolta il corpo, non sovraccaricarlo.

Quest’anno corri così veloce che persino la tua ombra ti chiede una pausa.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghia fiatu, picchì si ti spingi sempri avanti, mancu ti godi unni stai arrivannu”.

