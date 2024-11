Oroscopo Ariete: settimana dal 25 novembre all’1 dicembre 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana ti senti come un corridore sul traguardo, pronto a tutto ma con qualche perplessità.

In amore, sei indeciso: da un lato vuoi il brivido, dall’altro non vuoi impegnarti troppo. Sei un po’ come un gatto davanti a una porta socchiusa: curioso ma cauto. Se c’è stato qualche dramma in passato, ora è il momento di liberartene, ma attenzione a non tirare troppo la corda con chi ti vuole bene, altrimenti la corda si spezza.

Sul lavoro, meglio puntare sulle grandi imprese piuttosto che perdere tempo nei dettagli. La creatività è alle stelle, ma attenzione alla digestione: troppe preoccupazioni ti possono mandare di traverso anche un bicchiere d’acqua. Sei geniale, ma anche un po’ pigro: le idee da sole non si trasformano in successi.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Camina avanti, ma pigghiati un mumentu pi sapiri si a strata è dritta.”

