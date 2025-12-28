Oroscopo Ariete: settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Settimana delicata per te che con la tua testa dura potresti sfondare un muro e rimbalzare. Venere ha provato a metterci una pezza, portando un po’ di calma dopo mesi di agitazione sentimentale, ma non è detto che abbia funzionato con tutti. Tu, che ami vincere sempre e comunque, quando ti senti perdente in amore ti spegni come una candela al vento. E il problema è proprio lì. Non accetti la disfatta, nemmeno se si tratta di una storia che ormai era più tossica di un gruppo WhatsApp con l’ex.

Se stai affrontando una delusione amorosa, potresti sentirti paralizzato, incapace di buttarti in nuove conoscenze. Non perché non ti piaccia l’avventura, ma perché l’ultima ti ha lasciato emotivamente in mutande e tu odi sentirti vulnerabile. Però, diciamocelo: se vuoi che le cose cambino, il primo passo lo devi fare tu. Magari smettendo di tenere il broncio con chi non sa nemmeno perché sei arrabbiato.

Sul lavoro, tutto tace. È un silenzio assordante, di quelli che fanno più rumore dei litigi. Sei in una fase in cui ogni iniziativa sembra rimandata, ogni idea congelata. Forse è il clima delle feste, forse è qualcuno che ti sta mettendo i bastoni tra le ruote con la grazia di un cinghiale in un negozio di cristalli. I pianeti – e parliamo di Giove e Marte, mica pizza e fichi – ti invitano alla prudenza, soprattutto con i capi e colleghi che sembrano sempre lì pronti a cogliere la tua prima esitazione. Meglio evitare lanci in avanti il 29 e 30: giornate tese, da passare possibilmente sotto una coperta con Netflix e il cellulare in modalità aereo.

Fisicamente sei su di giri, ma sotto la scorza da gladiatore si nasconde una stanchezza cronica che ignori da settimane. Non tirare troppo la corda, che poi si spezza. A Capodanno, se proprio devi discutere, almeno fallo con qualcuno che ti porta il dolce.

Hai lo spirito di un guerriero…ma al momento ti manca il campo di battaglia.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si nun scanti d’amari, allora apri ‘stu cori, sinnò resti cu’ ‘na rabbia muta ca t’arrugginisci l’anima.

