Oroscopo Ariete: settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

ARIETE – Negli ultimi mesi sei stato più flessibile di un acrobata del Cirque du Soleil, e tutto per tenere in piedi la baracca familiare. Tra cambi di lavoro, nervi a fior di pelle e silenzi più eloquenti di un monologo teatrale, sei riuscito a non far esplodere tutto. Se stai ancora con la stessa persona, complimenti: vi meritate una medaglia, o almeno una cena senza recriminazioni.

Attenzione però al 29, che ha già prenotato il posto nel calendario delle giornate “NO”: sarai impaziente come uno in fila alla posta con il ticket sbagliato, quindi meglio contare fino a dieci prima di rispondere. Anche al lavoro ti sei piegato, adattato, stretto le mani con l’ipocrisia e firmato accordi che manco sapevi di volere.

Ma finalmente si intravede uno spiraglio: venerdì arriva col vestito buono e potrebbe portare notizie che ti fanno dire “ah, forse non era tutto tempo buttato”. Tuttavia, la fatica accumulata si fa sentire, specialmente a inizio settimana: ti svegli nervoso come se avessi sognato di lavorare anche di notte. Ma da mercoledì in poi, il tuo umore migliora e il livello di acido lattico mentale si abbassa.

Quando la pazienza finisce, parte l’Ariete 3.0: versione con fiammate incluse.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nni sta casa mancu u respiru si po’ fari tranquillu… ma va beni accussì, picchì cu t’arrispetta ti voli veru beni.

