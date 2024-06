Oroscopo Ariete: settimana dal 3 al 9 giugno 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Settimana da montagne russe, caro Ariete! Tra una sorpresa e l’altra, ti ritroverai a riflettere sul tuo circondario e a mettere in ordine questioni in sospeso. Occhio però a non trascurare il partner, che potrebbe non apprezzare le tue distrazioni.

Preparati al meglio per giugno, con decisioni importanti all’orizzonte e una protezione planetaria che sembra una scorta della polizia. Ricorda, la calma è la virtù dei forti, ma anche dei meno nervosi!

Voto: 7 – “Cui metti troppu sali, u manci pi iddu!”. Consiglio delle stelle siciliane: “Sta’ attientu, nun fari troppu u focusu e pensa puru a cu’ hai attornu!”

