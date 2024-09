Oroscopo Ariete: settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024

ARIETE – Settimana carica di passione, ma con un po’ di nervosismo che potrebbe far capolino. Se hai accanto una persona che non ti capisce, potresti finire a parlare con le pareti. La buona notizia? L’amore c’è, ma dovrai fare uno sforzo extra per non far esplodere piccole incomprensioni.

Cerca soluzioni, non drammi, che già la vita è abbastanza complicata! Sul lavoro, preparati a qualche proposta interessante, ma con lo stress che Marte contrario porta, eviterai un paio di litigi… se sei fortunato. Attenzione a quei giorni centrali della settimana: potrebbe volerci una tisana rilassante (o magari due). Per quanto riguarda la salute, tra stress e nervosismo, sembra una maratona. Non esagerare con lo sforzo!

Voto: 6.5 – Se solo fossi più calmo, potresti dominare il mondo, ma oggi accontentati di sopravvivere alla settimana.

