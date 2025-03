Oroscopo Ariete: settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Ecco finalmente un po’ di vento a favore, dopo settimane che sembravi un naufrago senza bussola. In amore sei in modalità “accendiamo il fuoco”, e non parliamo solo del camino: se hai in mente qualcuno, questi giorni potrebbero darti la spinta giusta per fare centro. Occhio che tra un Gemelli che ti stuzzica, un Leone che ti corteggia come nei film d’amore di serie B e un Sagittario che ride alle tue battute (pure quando non fanno ridere), potresti trovarti a scegliere tra più opzioni. La parola d’ordine è buttarsi, come sempre, ma stavolta con un paracadute.

Sul lavoro, basta lagnanze e vittimismo: è ora di rimettersi in pista. Ti si riaccende la lampadina delle idee e se riesci a smettere di fare tutto da solo (che sei bravo sì, ma non sei il Messia), potresti anche guadagnare qualcosa di concreto oltre alla soddisfazione personale. Collabora e lasciati sorprendere da colleghi che, contro ogni pronostico, potrebbero non essere delle capre.

Fisicamente sei uno shaker, un po’ frullato ma ancora con il tappo ben chiuso: martedì e mercoledì ti sentirai un po’ scarico, ma almeno questa volta hai la sensazione di correre verso qualcosa di utile, non solo per sport. Regola numero uno: non strafare, che già ti conosco.

Ariete, se non ti butti adesso, quando? Quando il Gemelli sarà già scappato col tuo migliore amico?

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Ma chi aspetti? Parti e camina, ca si tu nun ti movi, nun si muovi mancu u ventu.”

