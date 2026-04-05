Oroscopo Ariete: settimana dal 6 al 12 aprile 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana ti muovi come un protagonista che ha appena capito di essere nel momento clou della stagione. L’amore torna a bussare con una certa insistenza, e non è una comparsa qualunque. Se sei single, potresti ritrovarti a parlare con qualcuno del passato o a scoprire che una conoscenza “così così” sta improvvisamente diventando interessante. Il punto è che ti senti più coinvolto, più presente, meno distratto dal resto. Se invece sei in coppia, la situazione si fa più intensa. Non si tratta solo di passione, ma di conversazioni profonde che scavano sotto la superficie. E tu, che di solito preferisci l’azione alla riflessione, ti sorprendi a voler capire davvero chi hai accanto.

Sul lavoro, però, la storia cambia tono. Sei dentro una fase di riorganizzazione che ti costringe a rimettere mano a cose che pensavi archiviate. Nuovi ruoli, nuovi equilibri, vecchie questioni che tornano a galla: non è esattamente il tuo scenario ideale. Eppure è proprio qui che puoi dimostrare quanto vali. Hai voglia di riscatto, di chiudere conti in sospeso, anche legali o contrattuali, e soprattutto di far vedere a qualcuno che si sbagliava su di te. Non sarà una settimana leggera, ma è una di quelle che costruiscono risultati veri.

Fisicamente ed emotivamente, invece, devi fare attenzione. Lo stress si accumula più facilmente del solito, soprattutto perché vuoi tenere tutto sotto controllo. La verità? Non puoi. E allora meglio scaricare: camminate, sport, anche solo staccare il telefono per qualche ora. Cura sonno e alimentazione, perché sono più importanti di quanto vuoi ammettere.

Se continui così, finirai per discutere con te stesso allo specchio… e perdere pure la discussione.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Sta simana ti senti forti e testardu, ma si non ti fermi n’attimu a pinsari e a respirari, rischi di stancarti troppu e di fari cunfusioni puru quannu stai vincennu.

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