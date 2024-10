Oroscopo Ariete: settimana dal 7 al 13 ottobre 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Settimana interessante per l’Ariete, anche se non mancheranno i momenti di tensione, specialmente in coppia.

Hai già superato tanto, e se il tuo partner è ancora lì, direi che ormai siete praticamente a prova di bomba! Tuttavia, quel tuo egocentrismo potrebbe essere un problema, quindi prova a lasciar spazio anche all’altro, magari abbassa un po’ le armi e vedrai che tutto filerà liscio. Sul lavoro, invece, la settimana sarà come fare una maratona: progetti che corrono veloci, ma tu che arranchi dietro di loro.

Il consiglio è di non fare passi azzardati, e se ti accusano ingiustamente, preparati a sfoderare un avvocato o un commercialista. La serenità? Diciamo che a metà settimana dovrai cercarla sotto il cuscino, perché il nervosismo sarà alle stelle, quindi meglio evitare polemiche.

“Che ne dici di mettere da parte il tuo riflesso nello specchio almeno una volta?”

Voto: 6,5 Consiglio delle stelle siciliane: “Ariè’, pi fari tuttu tu nun ci voli, fatti aiutari ogni tantu prima ca ti scoppia ‘u cori!”

