Oroscopo Ariete: settimana dall’8 al 14 luglio 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – C’è aria di novità nella tua vita sentimentale, stai affrontando le cose con un’energia rinnovata. Non è il momento di stare con le mani in mano, a meno che tu non abbia deciso di calciare via opportunità importanti.

Potrebbero esserci decisioni importanti all’orizzonte, specialmente se sei single. Sul lavoro, qualcosa di significativo verrà deciso entro la fine del mese. Dopo un periodo turbolento, finalmente arriva una certezza. Se gestisci un’attività indipendente e stai pensando a un cambiamento, cerca l’aiuto di qualcuno di fiducia. Il nervosismo iniziale della settimana può causare mal di testa, ma luglio ti permette un grande recupero.

“Nervoso come un ariete in un negozio di cristalli.” Voto: 7 – Consiglio delle stelle siciliane: “Calma, picchì cu ‘na testa cchiù frisca, risolvi megghiu!”

