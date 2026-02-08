Oroscopo Ariete: settimana dal 9 al 15 febbraio 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana ti mette davanti a una verità che non ami particolarmente: non tutto può essere forzato a colpi di entusiasmo. I rapporti affettivi, soprattutto, sembrano procedere a rilento rispetto alle tue aspettative, e le risposte che attendi non arrivano sempre nei tempi che vorresti. Il rischio è quello di trasformare una fase di attesa in un terreno di scontro, ma sarebbe un errore.

Stai attraversando una parentesi che ha più a che fare con l’assestamento che con il rifiuto, una specie di pausa necessaria dopo mesi vissuti sulle montagne russe emotive. L’inizio dell’anno ti ha messo alla prova, soprattutto a gennaio, ma ora sei chiamato a guardare avanti senza rimuginare troppo. Nel frattempo, il desiderio di evasione potrebbe spingerti verso flirt leggeri, situazioni non impegnative o rapporti “a tempo determinato” che ti aiutano a non prendere tutto troppo sul serio. Nulla di male, purché tu sia chiaro prima di tutto con te stesso.

Sul fronte pratico, invece, torni finalmente in vantaggio. La mente è lucida, reattiva, pronta ad affrontare anche questioni complesse o vecchie polemiche lasciate in sospeso. È il momento di reagire con strategia, non di testa bassa. Le collaborazioni risultano particolarmente favorite. Lavorare con altri, rivedere un progetto condiviso o persino cambiare ambiente può rivelarsi la mossa vincente. Entro l’estate potresti dare forma a un’idea importante, capace di rimetterti al centro dell’attenzione dopo una fase di stallo.

L’unica vera trappola è quella di voler andare controcorrente a tutti i costi. Usa la ragione, non l’impulso, e riparti con metodo. A livello fisico l’energia non manca, ma tende a calare nei giorni più pesanti. Ascolta i segnali del corpo e non strafare, soprattutto verso fine settimana.

Hai il motore acceso, ma ogni tanto ti dimentichi di guardare il navigatore.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Ora ti cunveni camminari cu’ cchiù testa e menu furia, picchì sulu accussì arrivi unni voi senza stancarti prima.

