Oroscopo Bilancia: settimana dall’1 al 7 luglio 2024

BILANCIA – Gli ultimi dieci giorni sono stati un inferno di polemiche e distanze. Alcune complicazioni del passato sono tornate a galla, pronte a risolvere o rompere definitivamente i legami inutili.

Un ex fastidioso potrebbe infastidirti ancora, ma è il momento di andare oltre. Il lavoro non va malissimo, ma hai grandi aspettative. Se sei un lavoratore autonomo, aspettati dei cambiamenti necessari. In estate, potresti avere delle soddisfazioni.

Liberati dei pesi inutili, persone false e opportuniste. La settimana sarà faticosa per via dei pianeti contrari, ma non mancheranno le opportunità per farsi avanti. Mantieni alta l’energia personale.

Tra drammi amorosi e nuove sfide lavorative, è una settimana intensa. Voto: 6.5 Consiglio delle stelle siciliane: “Sta’ attentu, chi i scecchi nun scumparunu mai.”

