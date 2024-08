Oroscopo Bilancia: settimana dal 12 al 18 agosto 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – In amore, sei sotto il favore di Giove, e questo significa che l’amore è di nuovo al centro della scena. Potresti trovarti indeciso tra due relazioni o desiderare di iniziare qualcosa di nuovo.

Attenzione però, le complicazioni devono essere evitate: il passato ha insegnato qualcosa, no? Anche per chi è separato, l’oroscopo promette nuovi incontri e avventure, con un picco verso la fine del mese. Sul lavoro, sei in una posizione di forza: nuove attività e cambi di ruolo sono all’orizzonte. Cerca di stringere gli accordi necessari entro fine mese, possibilmente con qualcuno del segno del Capricorno o del Cancro.

Anche se hai affrontato mesi difficili, le cose stanno migliorando: mantieni sotto controllo la tua forma fisica e non farti prendere dall’ansia. Sei un artista nel dribblare le complicazioni, ma ricordati di segnare il goal! Voto: 9 Consiglio delle stelle siciliane: Cu tutta ‘sta fortuna, saria megghiu si c’addumani ‘na vota a chiesa!

