Oroscopo Bilancia: settimana dal 13 al 19 gennaio 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Equilibrio? Non pervenuto. Questa settimana ti sembra di camminare su un filo sospeso: sei incerto in amore, insicuro al lavoro e un po’ stanco nella vita di tutti i giorni. Le stelle ti invitano a risolvere le vecchie questioni in sospeso e a non idealizzare troppo le persone.

Mercurio dissonante ti obbliga a fare i conti con la realtà, quindi lascia perdere le illusioni. Per fortuna, hai abbastanza forza per andare avanti, ma ricorda che ogni tanto è meglio fermarsi a riflettere.

Sei una bilancia, ma al momento pendi da una parte.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Chi ti voli aiutari, ti po’ aiutari, ma si nun ti aiuti tu stissu è inutili ccu fai a facci scura.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI