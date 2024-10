Oroscopo Bilancia: settimana dal 14 al 20 ottobre 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Bilancia, la settimana parte con il piede giusto, ma è come se stessi facendo una gara di equilibrismo. In amore, la parola d’ordine è “recupero”.

Se hai vissuto un momento difficile, ora puoi riguadagnare terreno e magari riconciliarti con qualcuno che avevi lasciato per strada. Venere sarà ancora più gentile dal 17, e ti darà l’occasione di riaprire il cuore, anche se i fantasmi del passato sembrano divertirsi a disturbarti.

Se sei single, continua a navigare a vista: al momento, non c’è niente di epico all’orizzonte. Sul lavoro, piccoli o grandi progetti iniziano a prendere forma, ma occhio alle questioni legali che potrebbero saltar fuori. Marte non ti aiuta, e potresti sentirti più stressato. In particolare, attorno al 10, cerca di non far saltare i nervi. Fine settimana decisamente più rilassato.

“Bilancia, tra cuore e lavoro, sembra che tu stia bilanciando due carri di frutta sul filo del rasoio!”

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu un passu avanti e unu arreri, arrivi sempre. Ma un pocu di riposu nun guasta mai.”

