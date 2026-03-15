Oroscopo Bilancia: settimana dal 16 al 22 marzo 2026

Le previsioni del segno

BILANCIA – Questa settimana porta una fase di selezione piuttosto evidente nei rapporti. Venere in opposizione agisce come una lente d’ingrandimento sulle relazioni, mostrando con più chiarezza ciò che funziona e ciò che invece non corrisponde più ai tuoi desideri. Per un segno come il tuo, che ama l’armonia e l’equilibrio, non è sempre facile affrontare confronti diretti. Tuttavia negli ultimi mesi alcune delusioni o incomprensioni hanno lasciato tracce e ora senti il bisogno di capire quali rapporti meritano davvero di continuare. In coppia possono emergere discussioni legate a vecchie questioni rimaste in sospeso. Non è detto che si tratti di litigi distruttivi. Spesso sono confronti necessari per capire la direzione del rapporto. I single diventano più selettivi del solito. Non hai alcuna voglia di accontentarti di relazioni superficiali o poco autentiche.

Sul piano pratico puoi ottenere risultati soddisfacenti. Alcuni progetti procedono bene e dimostrano che il tuo impegno non è stato inutile. Tuttavia dentro di te rimane la sensazione di voler qualcosa di più. Raramente ti accontenti quando percepisci che potresti costruire qualcosa di più stimolante o più vicino alla tua identità. In questa fase stai cercando un equilibrio tra stabilità e realizzazione personale. Alcune opportunità potrebbero nascere da nuovi contatti o da situazioni che inizialmente sembrano secondarie ma che nel tempo potrebbero rivelarsi importanti.

Dal punto di vista emotivo la settimana invita a riflettere sui tuoi desideri più profondi. L’inizio dei giorni appare abbastanza tranquillo, ma potrebbe esserci un piccolo calo di energia a metà percorso.

Quando devi scegliere tra cuore e ragione fai una cosa semplice: passi tre giorni a pensarci.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Sta settimana ti stai dumannannu quali rapporti valunu davvero e quali no. Si riesci a capiri chiddu ca voi veramente, poi puru ‘nta travagghiu trovi ‘na strada cchiù giusta pi tia.

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