Oroscopo Bilancia: settimana dal 16 al 22 settembre 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Bilancia, dimentica il passato e le sue complicazioni: Venere vuole che tu ritrovi la passione, magari con qualcuno nuovo o, se sei già in coppia, con un bel risveglio emotivo.

Se hai avuto discussioni, il tempo metterà tutto a posto, come sempre. Sul lavoro, Giove e Venere ti danno una spinta in più, e potrebbe arrivare una conferma che aspetti da tempo.

Hai carta bianca per seguire i tuoi progetti, e le occasioni non mancheranno, soprattutto se decidi di chiudere con ciò che non ti piace. Però attento alla stanchezza senza motivo, che potrebbe farti perdere la pazienza con chi ami.

Bilancia, per te ogni decisione è un’opera d’arte… se solo riuscissi a farne una!

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti n’autra cammisa, ca sta storia di nun capiri mai nenti nun t’aiuta mancu cu’ l’amuri.”

