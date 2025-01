Oroscopo Bilancia: settimana dal 20 al 26 gennaio 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Bilancia, sei in fase di grande espansione sociale: tra un caffè e un aperitivo, potresti trovare l’amore o un amico con benefit. Se sei già in coppia, la settimana è perfetta per dimostrare amore con gesti e attenzioni che neanche nelle soap opera.

Sul lavoro, seleziona con cura i tuoi progetti: rischi di dire sì a tutto e ritrovarti sommerso. Dopo un periodo difficile, ora finalmente puoi respirare un po’, ma non troppo forte, che lunedì e martedì ci sarà un po’ di caos.

Tra cene, brindisi e progetti, sembri un direttore d’orchestra con il pentagramma sbagliato.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Ma chi ti curri a fari? Piglia ‘na cosa a vota e talè comu si stannu sistimannu i cosi.”

