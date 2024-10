Oroscopo Bilancia: settimana dal 21 al 27 ottobre 2024

BILANCIA – Cara Bilancia, per chi ama le relazioni leggere e senza vincoli, questo è un cielo che sorride. Le avventure di una notte, gli incontri senza troppi pensieri… sono tutti lì che ti aspettano. Se invece sei ancora alla ricerca di una relazione seria, potrebbe essere il caso di riflettere: sei davvero sicuro di cosa vuoi? Magari è il momento di fare pace con il passato, soprattutto se una delusione ha lasciato delle cicatrici.

Nel lavoro, ci sono sfide da affrontare. Alcuni accordi hanno ancora bisogno di essere consolidati, ma la buona notizia è che gli avversari sembrano meno minacciosi di prima. Hai avuto un periodo di alti e bassi, e forse hai persino dovuto ripartire da zero, ma non è detto che tutto questo sforzo non porti a qualcosa di buono. Attenzione però alle discussioni con chi sta sopra di te: rischi di mandare all’aria qualche intesa.

Sul fronte benessere, le cose non vanno benissimo. La stanchezza è dietro l’angolo, e potrebbe colpirti proprio nel bel mezzo della settimana. Ma tranquillo, da domenica dovresti sentire un po’ di ripresa e tornare a sorridere.

Voto: 6.5

“L’equilibrio è una bella cosa, ma a volte serve anche un po’ di caos… tipo ora.”

Consiglio delle stelle siciliane: “’Nta li sciarri cà capu non ti cci ficcare. Vinni càti, chiovi: pensa a riposari e pigghiatilla calma.”

