Oroscopo Bilancia: settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Non c’è niente di meglio di un weekend di passione per riscaldare l’autunno, e tu sei pronto a viverlo al massimo! Non perdere di vista chi ami, e se c’è stata un po’ di distanza negli ultimi tempi, è il momento di accorciarla. Certo, se la tua vita sentimentale sembra ancora più noiosa di un documentario sui lombrichi, abbi pazienza: le stelle promettono novità, ma non immediatamente. Nel frattempo, prova a mantenere viva la tua cerchia sociale, ché l’amore potrebbe sbocciare proprio quando meno te lo aspetti.

A lavoro si profilano nuove opportunità, e finalmente potresti ricevere quella promozione che hai aspettato da un’eternità. Certo, Marte è sempre lì pronto a rovinarti la festa, con persone che ti mettono i bastoni tra le ruote o situazioni spiacevoli che spuntano dal nulla. Ma non farti scoraggiare: tira dritto per la tua strada e vedrai che le soddisfazioni arriveranno.

Dal punto di vista del benessere, le giornate non sono proprio una passeggiata di salute. Piccoli malesseri e tanto nervosismo ti accompagneranno, quindi prenditi cura di te e cerca di rilassarti un po’ facendo movimento. Segui le indicazioni e tutto andrà meglio.

Voto: 7

“Quando la vita ti mette i bastoni tra le ruote, tu monti il carro armato.”

Consiglio delle stelle siciliane:

“Iu ti dicu, lassali perdiri cu tutti sti discursi e va ti pigghi nu cafè ‘n paci.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI