Oroscopo Bilancia: settimana dal 3 al 9 febbraio 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Sei in una fase di transizione: è ora di concentrarti sui tuoi desideri invece di perdere tempo a bilanciare gli umori altrui.

Hai un talento innato per ripensare al passato, ma questa settimana prova a guardare avanti senza farti venire l’ansia. In coppia si discute e a febbraio certi nodi verranno al pettine… speriamo solo che non ti vengano pure i capelli bianchi dallo stress!

A livello economico, serve prudenza: se devi fare acquisti, rileggi dieci volte i contratti e stai alla larga dalle fregature. Sul lavoro, febbraio ti porterà visibilità, ma ricorda che non tutti ti vogliono bene. Il weekend promette bene, ma lunedì e martedì potresti essere un concentrato di paranoie e stanchezza.

Va bene il senso dell’equilibrio, ma ogni tanto butta via la bilancia!

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Si aspetti ‘u mumentu perfettu, ‘a vita ti passa davanti e mancu ti saluta.”



