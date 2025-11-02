Oroscopo Bilancia: settimana dal 3 al 9 novembre 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – La settimana ti mette davanti a una scelta: equilibrio o verità? Con Venere nel tuo segno, l’amore si tinge di sincerità e nuove possibilità, ma anche di decisioni inevitabili. Se una storia è in crisi, è ora di guardarla in faccia, non di lucidarla come un soprammobile vecchio. Le stelle ti invitano a parlare chiaro, anche se questo significa chiudere una porta. Le relazioni nate da poco possono diventare più solide, mentre quelle finite negli ultimi mesi difficilmente si riaccendono. E tu, in fondo, lo sai: quando lasci andare, lo fai con eleganza.

Nel lavoro, la tua diplomazia ti salva ancora una volta. È un periodo in cui serve tatto, non rigidità. Non spingere troppo, non forzare le situazioni. Il rischio è quello di far saltare gli equilibri che hai costruito con tanta pazienza. Se negli ultimi mesi ti sei sentito limitato o insoddisfatto, ora si apre una fase più tranquilla, ma non definitiva: l’ambizione resta, e presto ti chiamerà a qualcosa di più grande. Lunedì e martedì, però, meglio non agitare troppo le acque. Un sorriso può evitare una tempesta.

Fisicamente senti un po’ di fatica, e il 3 potrebbe essere il tuo giorno “no”. Lo stress accumulato rischia di farti crollare in un attimo, ma basta un po’ di riposo e una buona dose di leggerezza per ritrovare il ritmo. Evita gli eccessi, anche quelli mentali. Pensare troppo ti toglie più energia di una maratona.

Sei la prova vivente che la grazia può convivere con la confusione, basta non perdere il sorriso.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: “Si troppu bonu pi diri ‘no’, ma quannu nun t’arrispettanu, è megghiu ristari suli ca fari finta ca va tuttu beni”.

