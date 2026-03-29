Oroscopo Bilancia: settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026

Le previsioni del segno

BILANCIA – Questa settimana ti mette davanti a una scelta semplice solo in apparenza: continuare a sognare o iniziare a costruire davvero. Hai bisogno di concretezza, anche se una parte di te preferirebbe restare nel mondo delle possibilità. Le relazioni diventano il banco di prova principale. Non puoi più permetterti di restare in situazioni che non ti rappresentano davvero. Il cambiamento è qualcosa che senti da tempo, ma ora inizia a prendere forma.

C’è qualcuno che sembra finalmente capirti, ascoltare quello che dici e, soprattutto, quello che non dici. Questo ti permette di abbassare le difese e di immaginare qualcosa di diverso per il futuro. Tuttavia, non devi perdere il tuo equilibrio. Buttarti a capofitto senza riflettere potrebbe riportarti esattamente al punto di partenza. L’ironia resta la tua arma migliore. Quando le cose si fanno pesanti, è proprio la tua capacità di sdrammatizzare che ti salva. Usala, ma senza nascondere quello che provi davvero.

Nel lavoro, la situazione è ancora un po’ tesa. Questioni burocratiche o legali iniziano lentamente a sbloccarsi, ma richiedono pazienza. Hai la sensazione che alcuni problemi siano irrisolvibili, soprattutto quando si riflettono anche nella vita privata, ma è solo una fase. Dalla prossima settimana vedrai già miglioramenti concreti. Intanto, evita decisioni affrettate e cerca di mantenere una visione lucida.

Dal punto di vista personale, hai bisogno di serenità. Le tensioni di metà settimana possono farti perdere l’equilibrio, soprattutto se ti lasci trascinare dalla rabbia o dall’ansia. Meglio rifugiarti in attività che ti fanno stare bene, che ti riportano a una dimensione più leggera e creativa.

Vuoi equilibrio… ma continui a scegliere situazioni complicate.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si trovi paci sulu quannu smetti di circari complicazioni unni nun ci sunnu e segui chiddu ca ti fa stari serenu.

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