Oroscopo Bilancia: settimana dal 4 al 10 novembre 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Hai superato periodi ben peggiori e finalmente si apre una fase positiva, soprattutto per il cuore! Novembre inizia con buone prospettive sentimentali: chi è single potrebbe sorprendersi nel provare emozioni inaspettate, mentre chi ha una relazione trova nuova armonia.

Sul lavoro, cerca di mantenere la calma, anche se potresti avere qualche discussione con chi ti sta attorno. Riuscirai a sistemare tutto, dimostrando le tue capacità senza alzare troppo la voce. Per la tua salute, la prima metà del mese è ideale per prenderti cura di te, quindi non trascurare quei piccoli fastidi che ti trascini da un po’.

Voto: 7.5

Sì, stai per fare il botto: in amore e lavoro, sei il segno del “ritorno” positivo!

Consiglio delle stelle siciliane: “Ora chiù di prima… arrèggiati beni e cunta finu a deci!”

