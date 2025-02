Oroscopo Cancro: settimana dal 10 al 16 febbraio 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – L’amore ti stuzzica, ma tu sei troppo impegnato a scrutare il futuro con diffidenza. Gelosia, insicurezze, dubbi: ma che sei, un investigatore privato? Se vuoi salvare una storia, lascia perdere le paranoie e goditela.

Il lavoro regala novità, ma non dipendono da te: le proposte arrivano senza nemmeno muovere un dito. A questo punto, rilassati e aspetta che il destino ti porti l’occasione giusta su un piatto d’argento. Occhio allo stomaco, non è il momento di strafogarti di dolci per compensare le ansie!

“Se troppu chiàu, l’ova ti resta ‘ncapu.”

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Troppa testa, poco cuore!

