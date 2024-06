Oroscopo Cancro: settimana dal 10 al 16 giugno 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Venere è neutra per pochi giorni, ma dal 17 entrerà nel tuo segno, aiutandoti a dimenticare i problemi recenti. Tuttavia, questo cielo richiede ancora attenzione nei rapporti; evita malintesi nel fine settimana.

Fortunatamente, torna la voglia di confrontarsi felicemente. Spese per figli e casa. Sul lavoro, il cielo favorisce nuovi progetti in vista della seconda parte di giugno che sarà ancora più soddisfacente. Sarai in grado di capire subito le strade migliori per agevolare il tuo percorso.

Le stelle aiutano le trattative. Grande vitalità e capacità di sopportare la fatica, le stelle ti permettono di affrontare gli impegni del mese con un ritmo pazzesco e con risultati eccellenti. Periodo valido per la cura del fisico.

Sei talmente emotivo che quando guardi un film triste, piangi pure ai titoli di coda! Voto: 8.5 – Consiglio delle stelle siciliane: “Attenti a non fari pigghiari ‘u cori di lamenti, ca chistu mese ti fa battiri forti!”

