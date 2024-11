Oroscopo Cancro: settimana dall’11 al 17 novembre 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – In amore ti tocca fare il genitore anche col partner, e non solo coi figli! Insomma, sembra che tu debba prenderti cura di tutti, a discapito del romanticismo.

Per fortuna, le coppie più solide potrebbero progettare qualcosa di grande, come un figlio o una casa nuova entro il 2025. Sul lavoro, devi mantenere la calma: le soluzioni stanno arrivando, ma non è il momento di fare mosse azzardate. Quanto al benessere, cerca di prenderti dei momenti di riposo e non abusare di caffè o zuccheri.

La tua pazienza è leggendaria, un monumento alla diplomazia.

Voto: 8.5.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cancro, nun ti strapazzari, ogni cosi avi u so tempu; ripusati e penza chi domani è nu jornu novu!”

