Oroscopo Cancro: settimana dal 14 al 20 ottobre 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Ti senti più sereno del solito, finalmente! Se hai chiuso una relazione, non guardarti indietro: avanti tutta!

Potrebbe capitarti di riscoprire sentimenti per qualcuno che avevi messo nel dimenticatoio, quindi tieni gli occhi aperti: l’amore potrebbe sorprenderti quando meno te lo aspetti. In ambito lavorativo, Marte ti rende un po’ nervoso, come se volessi fare tutto e subito, ma la pazienza sarà la tua miglior alleata.

Cerca di non farti prendere dalla fretta e sfrutta la settimana con intelligenza. Il tuo benessere richiede cautela: evitare attività fisiche troppo intense è la scelta più saggia, soprattutto attorno al 9 e al 10.

Correre sì, ma non come un maratoneta che si è dimenticato le scarpe a casa.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Cancro, si voli vinniri ‘nto postu giustu, chi va lintu e sicuru arriva cchiù luntanu!”

