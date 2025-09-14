Oroscopo Cancro: settimana dal 15 al 21 settembre 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Finalmente respiri. In amore le cose iniziano a trovare un senso: sei più tranquillo, hai voglia di mettere radici (di nuovo), e magari anche di ufficializzare qualcosa che finora hai tenuto a metà tra “stiamo insieme” e “non so, vediamo”.

Il cuore torna a battere con ritmo regolare, e se sei single, beh… qualcuno inizia a farti tremare le ginocchia. Occhio al passato che torna a bussare: se era tossico, non aprire. Anche se bussa carino.

Nel lavoro sei uscito da una zona sismica. Ti sei tenuto in piedi con la sola forza dell’intuito e ora potresti ricevere le prime ricompense. Martedì e mercoledì un po’ pesanti, ma nel complesso hai ritrovato una stabilità che ti fa sentire finalmente meno ansioso. Se ti muovi con coraggio (ma non incoscienza), arrivano belle proposte entro la fine del mese.

Fisicamente recuperi, anche se ogni tanto senti la stanchezza salire a ondate tipo mareggiata. Ti basta poco: una giornata con chi ti fa stare bene e già ti rimetti in forma. Sensibile sì, fragile no. Tu sai rigenerarti.

Sorridi pure… che tanto poi ti commuovi.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: U cori mi torna a battiri comu quannu sinti l’oduri di casa; e si sbagghiu, pazienza, ma stavota mi ci fazzu trasiri tuttu.

