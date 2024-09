Oroscopo Cancro: settimana dal 16 al 22 settembre 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Casa dolce casa… oppure no? Questa settimana ti ritroverai con qualche problema legato a mutui, ristrutturazioni o semplici preoccupazioni domestiche. Ma non disperare! Se vuoi divertirti senza troppe complicazioni, Venere è dalla tua fino all’ultima settimana del mese, dandoti il tempo di capire cosa desideri veramente.

Occhio però, perché se ci sono state tensioni nella tua relazione, potresti sentirti un po’ offeso o incerto. Al lavoro, le cose non vanno male, ma qualcuno sembra invidiarti e tenta di metterti i bastoni tra le ruote. Tu non molli, anzi: sei sempre pronto a combattere, anche quando non sarebbe strettamente necessario. Il problema è che non ti riposi mai, e il tuo stomaco potrebbe farti pagare il conto con gli interessi.

Sei un guerriero instancabile… ma pure i guerrieri hanno bisogno di una vacanza ogni tanto!

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Ripusati ‘na picca, picchì si ti scassano i nervi, mancu Veniri ti po’ sistemari!”

