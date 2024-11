Oroscopo Cancro: settimana dal 18 al 24 novembre 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Venere ti sta sfidando e i rapporti sentimentali sono come una zuppa riscaldata: o ci metti un po’ di sale o butti tutto. Se hai una relazione solida, trova il modo di superare qualche piccola incomprensione (e magari non lamentarti sempre).

Al lavoro, ti stai già proiettando verso il 2025: bravo, ma non dimenticare che i conti non si fanno da soli. Se c’è da spendere per casa o lavoro, occhio a non esagerare. Il weekend ti porta un po’ di respiro, ma solo se smetti di rimuginare.

“Venere in opposizione… ma tranquillo, l’opposizione di solito dura solo una vita intera.”

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Un pocu di cori e un pocu di pacenzia ti ponnu fari caminari avanti senza cascare.”

