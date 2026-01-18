Oroscopo Cancro: settimana dal 19 al 25 gennaio 2026

Le previsioni del segno

CANCRO – Finalmente il cielo si alleggerisce, ma tu sei ancora lì a rimuginare come se stessi scrivendo un romanzo russo. L’amore resta un terreno scivoloso. Tra venerdì e domenica è meglio parlare poco e osservare molto. Le relazioni giovani traballano come tavolini sbilenchi e quelle storiche sembrano richiedere più manutenzione di una vecchia macchina tedesca. Non è il momento di forzare le cose. Se qualcosa è incerto, lascialo lì, magari col tempo si sistema. Tu intanto, proteggi il tuo guscio e non dare per scontato che gli altri capiscano i tuoi silenzi (non sono tutti fluenti in “cancrese”).

Sul lavoro, invece, ti si chiede di pianificare. Ma tu, che vorresti solo dormire abbracciato a un plaid, dovrai metterti a tavolino con te stesso e fare ordine. Il futuro chiama e tu devi rispondere con voce calma, ma ferma. Se qualcuno ti ha fatto perdere la pazienza, accetta che il rancore pesa più di una valigia Ryanair. Lascia andare, concentrati su ciò che vuoi costruire e smetti di fissarti su ciò che non funziona.

Fisicamente sei come un vulcano dormiente: dentro ribolli, ma fuori sembri placido. E questo ti consuma. Hai bisogno di liberarti, di piangere guardando un film brutto o di urlare nel cuscino. Trova il tuo modo, ma non tenere tutto dentro. Da lunedì l’energia migliora, sfruttala per ricentrarti e ricordarti che anche tu meriti leggerezza.

Le emozioni non sono un nemico, ma tenerle imprigionate sì.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Si ti teni tuttu ncoddu, poi ti scordi comu si campa cu l’arma leggera.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI