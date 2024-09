Oroscopo Cancro: settimana dal 2 all’8 settembre 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Cancro, il tuo cuore è in balia dei venti, un po’ come una barchetta in mezzo al mare. Non è che non sai quello che provi, ma sembra che settembre abbia messo sul piatto altre priorità, come lavoro e denaro, e l’amore è finito un po’ in secondo piano.

Se il cuore è ancora solitario, Venere porta un po’ di diffidenza, ma alla fine la cosa migliore è sempre parlare chiaro e affrontare i problemi con chi ami. Sul fronte lavorativo, è tempo di ricevere buone notizie e non agitarti se devi cambiare mansione o ruolo, alla fine tutto potrebbe rivelarsi positivo.

Se sei alla ricerca della tua prima occupazione, potresti trovare qualche buona occasione. Il 2025 porta promesse di successo, quindi comincia a metterti in gioco. Il tuo benessere dipende dal tuo umore, quindi evita di perdere le staffe per cose di poco conto e cerca di mantenere la calma.

Voto: 6.5. Consiglio delle stelle siciliane: “U mari è aggitatu, ma si spetta, torna serenu.”

