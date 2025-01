Oroscopo Cancro: settimana dal 20 al 26 gennaio 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Questa settimana sembra un melodramma scritto da te, Cancro. In amore, i pianeti spazzano via le ambiguità, lasciandoti libero di sognare e fare progetti. Le relazioni durature beneficiano di una nuova luce, ma attenzione: anche i difetti risalteranno come le macchie di sugo sulla camicia bianca.

Sul lavoro, il cielo ti invita a mettere mano ai tuoi sogni pratici: non tutto è poesia, e a volte serve un bel foglio Excel. La tisana serale è il tuo nuovo migliore amico, fidati.

Sei un poeta con un’agenda piena di impegni: cuore grande, ma tempo zero.

Voto: 8.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Sutta l’arvulu ‘un nasci nenti: fa ‘na cosa e non stari a lagrimari!”

