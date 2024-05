Oroscopo Cancro: settimana dal 20 al 26 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

CANCRO – Questa settimana il tuo favoloso intuito sarà il tuo migliore alleato. Gli astri ti regalano incontri particolari e trasgressivi, perfetti per il tuo spirito romantico. Venere nel tuo segno ti invita a approfondire un rapporto speciale. Anche Mercurio ti sostiene, favorendo intese e accordi, tranne la domenica che potrebbe essere un po’ stressante.

Nonostante qualche alti e bassi per il segno del cancro, è un buon periodo per chi lavora in aziende che offrono possibilità di miglioramento. Gli studenti e i ricercatori potranno fare grandi passi avanti entro la fine dell’anno. Anche se aprile è stato difficile, ora è il momento di andare oltre e cercare nuove opportunità. Tieni a bada lo stress e dedica del tempo a te stesso.

Un po’ di stress? Tranquillo, dopo la tempesta arriva sempre l’arcobaleno. E magari un bel cannolo per festeggiare.

Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Dopu ogni tempesta c’è sempri l’arcubalenu, e si t’attenti, puru ‘na cassata pronta pi’ festeggiari.”



