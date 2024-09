Oroscopo Cancro: settimana dal 23 al 29 settembre 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Cancro, questa settimana l’amore ti stressa più di una lezione di fisica quantistica. Se la relazione va bene, complimenti, sei un unicorno. Altrimenti, preparati a fare qualche compromesso o a lasciare andare chi non merita il tuo tempo.

Aspetta la fine del mese per prendere decisioni importanti, perché ora come ora, non sei dell’umore giusto. Sul lavoro, è una settimana impegnativa ma promettente: ci sono contratti e opportunità in vista, ma dovrai essere concentrato come un cecchino per non farti sfuggire nulla.

Per quanto riguarda la salute, stai abbastanza bene, ma fai attenzione a non esagerare con lo stress.

Sei come un granchio in spiaggia: afferra le opportunità, ma stai attento alle onde.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu ‘na cosa è pesante, camina luntanu e viri chi forsi si alleggerisci.”

