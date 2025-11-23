Oroscopo Cancro: settimana dal 24 al 30 novembre 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Questa settimana sei un vulcano emotivo sotto una coltre di calma apparente. Dentro senti ribollire questioni irrisolte, pressioni, desideri e stanchezze accumulate. Ma non devi preoccuparti: tutto questo movimento interiore non è un caos sterile, bensì una spinta evolutiva. I giorni del 25 e del 26 potrebbero mettere alla prova la tua pazienza. Qualcuno potrebbe pungolarti, farti sentire vulnerabile o portarti a un limite emotivo che non vuoi superare. Ma questa volta non scappi nel silenzio: affronti. Con dolcezza, sì, ma anche con fermezza. È tempo di dire ciò che ti porti dentro da settimane.

In amore, potresti essere davanti a una scelta: chiudere ciò che non funziona più o investire con maggiore impegno in ciò che vale. Tu, che vivi ogni cosa intensamente, devi capire che non è una sconfitta lasciare andare…è maturità emotiva. E questa settimana lo capisci come mai prima.

Sul lavoro, Giove ti sostiene. Ci sono novità, ruoli nuovi, possibilità che si aprono come finestre luminose. Hai faticato tanto, spesso senza essere riconosciuto, ma ora qualcosa cambia. Il tuo talento trova finalmente uno spazio adeguato. Ti sentirai utile, apprezzato, persino stimolato da progetti che fino a ieri sembravano lontani.

Sul fronte benessere, la settimana è in chiaroscuro. Le finanze tirano un po’ e questo ti crea nervosismo, ma il weekend arriva come un balsamo. Non buttarti in spese impulsive né in avventure improvvise per sfuggire alla noia…non è il momento. La tua sensibilità è forte e preziosa, devi usarla per proteggerti, non per complicare ciò che è semplice.

Hai così tante emozioni che potrebbero aprire un ufficio reclami solo per loro.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Stringi ‘u cori, ma lascialu respirari: sulu accussì capisci unni voli iri”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI