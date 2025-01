Oroscopo Cancro: settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Questa settimana il tuo motto è “non ho tempo per le stupidaggini”. Stai tagliando rami secchi in amore e facendo piazza pulita di chi non merita le tue attenzioni.

Se sei in coppia, occhio a non ignorare il partner più del dovuto, perché potrebbe trasformarsi in una pentola a pressione. Sul lavoro, sei un misto tra uno stratega e un giocatore d’azzardo: pondera bene ogni mossa e approfitta delle opportunità che il cielo ti offre.

Quanto alla salute, sei stanco e hai bisogno di staccare: organizza una pausa, o lo stomaco ti presenterà il conto.

Fai il duro, ma il lunedì ti arrendi al divano.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti i fatti toi e sistema ‘i cosi pi tempu, accussì nun ti venunu malanni inutili.”

