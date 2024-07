Oroscopo Cancro: settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024

CANCRO – Non perdere la speranza di recuperare un sentimento importante. Un progetto comune potrebbe ravvivare il tuo rapporto, ma attenzione ai malintesi. Gli inizi di questo mese sono stati tesi, quindi valuta con cura ogni nuovo incontro.

Sul lavoro, chiudi le questioni in sospeso: non è un periodo particolarmente creativo, ma puoi ottenere intuizioni importanti per un nuovo impiego. Grandi sorprese ti attendono in autunno. A livello fisico, la tua energia aumenta, ma il fine settimana potrebbe portare tensioni familiari.

Voto: 6.5 – “Sei un romanticone, ma non tutti meritano il tuo cuore tenero.” Consiglio delle stelle siciliane: “Cuntintizza e pazienza, chi cu ‘na bona parola si vinci ‘na guerra.”

