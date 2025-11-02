Oroscopo Cancro: settimana dal 3 al 9 novembre 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Sei il tenerone dello zodiaco, ma questa settimana il tuo guscio si è un po’ incrinato. Ti senti agitato, sospettoso, e ogni parola fuori posto ti punge come una puntina da disegno sotto il piede nudo. Non hai voglia di fingere e, se qualcosa non ti torna, lo senti subito nello stomaco. Le stelle ti mettono davanti a un piccolo esame di coraggio emotivo: dire quello che provi, anche se rischi di creare onde alte nel mare dei sentimenti.

Nei giorni del 3 e 4 potresti sentirti a disagio o deluso, ma invece di chiuderti in modalità “fantasma con la coperta addosso”, è il momento di uscire allo scoperto e far valere ciò che vuoi davvero. Se qualcuno non è più in sintonia con te, lascialo andare: non è una tragedia, è manutenzione emotiva. E tranquillo, dal 6 novembre la corrente cambia e il tuo cuore torna a navigare in acque calme, con un vento dolce e promesse nuove all’orizzonte.

Nel lavoro ti scopri più lucido e creativo, con una voglia rinnovata di rimettere ordine tra progetti e ambizioni. Forse devi prendere decisioni importanti o chiudere un affare, ma non c’è fretta. Il tuo sesto senso funziona meglio di qualunque algoritmo. Usa la testa, ma segui anche l’istinto, che raramente sbaglia. È un ottimo momento per lanciarti in qualcosa di tuo, magari con il supporto di chi sa apprezzare il tuo valore. Attenzione solo a lunedì e martedì, giornate in cui ti sembrerà che il mondo intero voglia testare la tua pazienza. Respira, conta fino a dieci, e poi agisci. Nessuno ti toglierà il merito di saper restare elegante anche quando tutto intorno è un circo.

A livello fisico, le tensioni dei giorni scorsi si fanno sentire come un piccolo allarme del corpo: un mal di testa, una stanchezza improvvisa o quella sensazione di “batterie scariche” che solo tu sai riconoscere. Le stelle però ti danno una mano: man mano che passano i giorni ritrovi equilibrio, forza e una sorprendente voglia di prenderti cura di te. Non strafare, non dire “sì” a tutti, e regalati momenti di puro relax, anche solo cinque minuti di silenzio con la testa fuori dal guscio. Ti serviranno più di un litro di caffè.

Sei un cuore gentile con l’armatura, ma quando impari a scegliere le battaglie giuste diventi invincibile.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti stancari di sentiri troppu, ma ricordati ca si nun ti riposi l’arma, si stancanu puru li sentimenti”.

