Oroscopo Cancro: settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024

CANCRO – In amore la settimana non sembra iniziata nel migliore dei modi. Se sei in coppia, potresti ritrovarti a discutere più del dovuto, e i primi giorni di ottobre saranno particolarmente intensi. Se sei single, le occasioni non mancheranno, ma occhio alle storie “part-time” che potrebbero complicarti la vita.

Sul lavoro, invece, la tua tenacia ti porterà a combattere con le unghie e con i denti. Sole e Mercurio non sono dalla tua parte, quindi devi fare attenzione a evitare problemi inutili. I collaboratori potrebbero metterti i bastoni tra le ruote, ma niente che non possa essere superato con un po’ di attenzione in più. Salute? Evita gli strapazzi e prenditi una pausa quando necessario, soprattutto nei primi giorni della settimana.

Voto: 6 – Forse non sarà la tua settimana migliore, ma con un po’ di pazienza riuscirai a uscirne vivo.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cuntrasti e litigi nun servinu, scappa prima ca ti scinni a pacenzia.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI