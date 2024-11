Oroscopo Cancro: settimana dal 4 al 10 novembre 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – In amore, le stelle consigliano prudenza: se il tuo partner è lontano o un po’ altalenante, meglio riflettere bene sui tuoi desideri.

Anche nelle relazioni stabili, il richiamo è a riscoprire ciò che ti ha fatto innamorare all’inizio; un po’ di sana nostalgia non guasta mai. Per quanto riguarda il lavoro, ottime novità: chi ha aspettato una risposta per tanto tempo potrebbe finalmente riceverla, e i successi di metà novembre sembrano scritti nelle stelle.

L’unico avvertimento riguarda il tuo stomaco: evita esagerazioni alimentari e cerca di mantenerti leggero.

Certe volte è proprio una missione impossibile trovare l’equilibrio, ma chi non risica…

Voto: 8.5

Consiglio delle stelle siciliane: Sulu cu ‘na pancia cuntenta ti può parrari di pacenzia.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI