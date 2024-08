Oroscopo Cancro: settimana dal 5 all’11 agosto 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – In questo periodo sei sostenuto da buone stelle, al di fuori delle giornate più caotiche per il lavoro agli inizi del mese. Questi momenti rendono più facili le conquiste e tengono alto l’interesse nelle coppie appena formate.

Gli amori che nascono in questo periodo hanno sfumature romantiche e possono riportare l’amore a chi lo ha dimenticato di recente. Le amicizie che nascono adesso possono svilupparsi rapidamente. Sul lavoro, sono in vista nuovi incarichi pesanti ma importanti. Questo è un periodo utile per mettere a posto accordi e conti in sospeso.

Puoi mettere a frutto tutta la tua esperienza e tutta la tua energia. Se vali, ottieni! Queste stelle hanno già portato a qualcuno un cambiamento di lavoro o di mansioni. Al di fuori delle giornate di inizio settimana in cui sarai piuttosto distratto e svagato, tutta la settimana ti favorisce. In particolare, avrai una grande voglia di stare tra gente simpatica e divertirti. La serenità che devi riconquistare è di tipo mentale.

“Cancro: tra romanticismo e lavoro, una settimana da acrobata.”

Voto: 8.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Stu focu di sentimenti e travagghiu ti fa feliçi, accussì campi megghiu”

