Oroscopo Cancro: settimana dal 6 al 12 gennaio 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Questa settimana è un trampolino di lancio per il tuo 2025: Marte ti dà energia fin dai primi giorni e Saturno ti sostiene con solidità. Insomma, se hai progetti in ballo, questo è il momento per farli decollare.

Tuttavia, Mercurio è un po’ capriccioso e potrebbe portare spese inattese: tieni d’occhio il portafoglio, perché non si riempie da solo. In amore, serve pazienza; il ritmo tambureggiante non è il tuo forte ora, ma con un po’ di attesa tutto si aggiusterà.

“Cancro, sei più determinato di uno zio che cerca parcheggio alla festa di paese!”

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Fai ca cu calma, ma avanti: chiavi e lucchetti ci sunnu sempri, ma tu porta n’avutra copia.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI