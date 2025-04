Oroscopo Cancro: settimana dal 7 al 13 aprile 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Hai presente quel raro momento in cui tutto sembra funzionare e tu non hai voglia di piangere davanti a una tazza di tè guardando serie romantiche? Potrebbe essere l’estiva essenza al cocco che ti ha inebriato il cervello. E invece no. Ecco, questa è la tua settimana. Sul fronte sentimentale, se marzo ti ha fatto penare come in una telenovela messicana, adesso si apre il sipario su una puntata più dolce. Le relazioni trovano respiro, le amicizie si riscaldano e tu, finalmente, riesci a sorridere senza che nessuno ti chieda “Che hai?”.

Al lavoro sei una scheggia: rapido, lucido, multitasking come se avessi sette cloni. Usa questo superpotere per fare ordine, valutare nuove strade e magari dire addio a tutto ciò che ti fa venire l’orticaria ogni lunedì mattina. Soldi? Qualcosa si muove. Se lavori in proprio, potresti anche fare il colpaccio. Però aspetta metà giugno per firmare robe importanti, ché i pianeti sono ancora in modalità “ci penso domani”.

Sul fronte benessere, urge detox di stress. Hai bisogno di dormire, mangiare sano e smetterla con le merendine post litigio esistenziale.

Hai superato l’esame di sopravvivenza di marzo. Mo’ puoi respirare.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Cu ti voli beni, s’arricria cu picca, ma tu stai imparannu a bastarti.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI