Oroscopo Capricorno: settimana dall’1 al 7 giugno 2026

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Se qualcuno dovesse scrivere un manuale sulla resistenza alle difficoltà probabilmente userebbe te come esempio principale. Da mesi affronti responsabilità, prove e sfide con la determinazione di chi non si arrende mai, ma questa settimana le stelle ti ricordano che anche le montagne più solide hanno bisogno di qualche momento di tregua. Sul piano sentimentale Venere opposta rende tutto più complicato. Le emozioni ci sono, ma spesso vengono coperte da dubbi, paure e vecchie delusioni che ancora non hai completamente superato.

Chi è single da tempo potrebbe attraversare una fase di disillusione e chiedersi se valga davvero la pena investire ancora energie nei sentimenti. In realtà il problema non è la mancanza di occasioni, ma la difficoltà a fidarsi fino in fondo. Anche chi vive una relazione stabile potrebbe avvertire una certa distanza emotiva. Non perché l’amore manchi, ma perché fai fatica a esprimere ciò che senti. Le stelle ti consigliano di non costruire nuovi muri proprio adesso.

Nel lavoro, invece, continui a essere uno dei protagonisti assoluti dello zodiaco. Gli ultimi mesi ti hanno messo alla prova, ma hai dimostrato una forza e una disciplina che pochi possiedono. Molte delle persone che ti avevano sottovalutato hanno dovuto ricredersi. I risultati ottenuti sono concreti e meritati. Questa settimana potrebbero arrivare nuove responsabilità oppure riconoscimenti legati al percorso costruito con pazienza. Il problema è che tu continui ad affrontare ogni traguardo come se fosse soltanto l’inizio di un’altra salita. Fermarti a celebrare una vittoria non è un reato. Anzi, potrebbe persino migliorarti l’umore.

La stanchezza emotiva accumulata negli ultimi tempi continua però a farsi sentire. Nei momenti di solitudine tendi a riflettere troppo e questo rischia di appesantire ulteriormente il tuo stato d’animo. Hai bisogno di alleggerire la mente, concederti spazi personali e ricordare che non tutto deve essere sempre sotto controllo.

Questa settimana riuscirai a scalare un’altra montagna, ma sarebbe utile smettere di cercarne subito una più alta appena arrivi in cima.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scurdari di godiri puru chiddu ca hai già cunquistatu, picchì la forza vera è sapiri quannu è tempu di ripusari lu cori.

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