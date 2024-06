Oroscopo Capricorno: settimana dall’1 al 7 luglio 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Alla fine di giugno ti sei sentito stanco e il rapporto di coppia ne ha risentito. Se sei in crisi, attenzione alle parole, ma se sei single, non abbandonare le amicizie o gli amori che hai coltivato. Luglio potrebbe portarti un’amicizia importante, magari con qualcuno di fuori città o di diversa età. Sul lavoro, dopo alcune vittorie iniziali, è tempo di rilassarsi.

Non esporti troppo, qualcuno potrebbe cercare di provocarti. Prendi in considerazione nuove proposte, potrebbero rivelarsi interessanti. La tua forza ha vacillato a causa delle opposizioni planetarie, ma recupererai lentamente, soprattutto dal 2 luglio in poi.

Rilassati un po’, anche i supereroi hanno bisogno di una pausa! Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Statti tranquillichi, chi sempri nun po’ essiri battaglia.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI