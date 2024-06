Oroscopo Capricorno: settimana dal 10 al 16 giugno 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Ah, Capricorno, sei in un periodo in cui tutto sembra andare per il meglio, soprattutto in amore. Parlare con la persona che ti interessa sarà facile come bere un bicchier d’acqua, e questo è il momento giusto per chiarire vecchi malintesi. Venere è dalla tua parte, pronta a far sbocciare nuove storie.

Sul lavoro, sei in attesa di un risultato decisivo e tutto si muove molto velocemente. Le tue capacità di azione ti renderanno vincente, quindi non preoccuparti troppo delle provocazioni. Buone risposte e successi in arrivo, soprattutto nel fine settimana.

Il tuo benessere sarà buono, anche se avrai molte cose da fare e potresti dormire meno del previsto. La voglia di fare non ti mancherà e le vittorie saranno assicurate.

Voto: 9. Consiglio delle stelle siciliane: “Capricorno, la furtuna ti veni ‘ncontro, basta ca nun t’allarmi. Lassa jiri i picculi piccati, ca i cosi randi su’ dda fora aspittannu a tia.”

